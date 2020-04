به نقل از ناسا، گروهی از محققان بین‌المللی با استفاده از اطلاعات تحلیل شده تلسکوپ فضایی کپلر یک سیاره خارج از منظومه شمسی و هم اندازه زمین کشف کرده‌اند. این سیاره در فاصله از ستاره خود مدار می‌زند که امکان حیات و به عبارت دیگر وجود آب مایع در آن وجود دارد.



این سیاره Kepler-۱۶۴۹ c نام گرفته و محققان هنگام بررسی مشاهدات قدیمی کپلر آن را کشف کردند. تلسکوپ فضایی کپلر در سال ۲۰۱۸ میلادی بازنشسته شد.



مطالعات پیشین که با الگوریتم‌های رایانشی انجام شده بود، این سیاره را درست شناسایی نکرده بود. اما محققان با بررسی دوباره اطلاعات کپلر، Kepler-۱۶۴۹ c را شناسایی کردند. بین تمام سیارات خارج از منظومه شمسی که کپلر آن‌ها را رصد کرده و به طور معمول در فاصله ۳۰۰ سال نوری از سیاره خاکی قرار دارند، Kepler-۱۶۴۹ c اندازه و دمای تخمینی آن بیشترین شباهت با زمین را دارد.



این سیاره تازه کشف شده ۱.۰۶ بار بزرگ‌تر از زمین است. همچنین میزان نوری که از ستاره خود دریافت می‌کند ۷۵ درصد نوری است که از خورشید به زمین می‌رسد. به عبارت دیگر دمای این سیاره خارج از منظومه شمسی احتمالاً مشابه دمای کره خاکی باشد.

اما Kepler-۱۶۴۹ c برخلاف زمین دور یک ستاره سرخ کوتوله مدار می‌زند. به گفته محققان این نوع ستاره محیط سیاره را برای وجود هرگونه حیات چالش برانگیز می‌کند.



توماس زوربوچن نایب رئیس بخش ماموریت‌های علمی ناسا در واشنگتن می‌گوید: این سیاره جالب و دوردست امیدی برای کشف زمین دوم را به وجود آورده است. اطلاعات جمع آوری شده از ماموریت‌هایی مانند کپلر و TESS همچنان ما را حیرت زده می‌کنند.



البته هنوز ناشناخته‌های زیادی درباره Kepler-۱۶۴۹ c وجود دارد مانند اتمسفر آنکه احتمالاً روی دمای سیاره تاثیر می‌گذارد.