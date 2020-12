به نقل از کی اس دابلیو او، آمار قربانیان کرونا در جهان مایه نگرانی مقامات بهداشتی است. با این حال، غالب افراد مبتلا به کووید ۱۹ علائم ملایم بیماری را از خود بروز می‌دهند. از این رو توجه به این بیماران ضروری است.



متخصصان آمریکایی می‌گویند: ۹۵ درصد افراد به کرونای خفیف مبتلا می‌شوند و طی ۷ تا ۱۰ روز پس از ابتلا بهبود می‌یابند و می‌توانند به محیط کار باز گردند. با این حال، افرادی که دارای بیماری‌های زمینه‌ای و یا ضعف بدنی هستند ممکن است علائم بیماری را برای مدت بیشتری با خود به همراه داشته باشند.



دکتر برایان مِک، مدیر بخش درمان بیمارستان مموریال کانتی در این باره می‌گوید: ما شاهد بیمارانی هستیم که پس از ابتلا به کرونای خفیف، علائم بیماری را برای مدت طولانی‌تر و بیش از ۱۰ تا ۱۴ روز از خود بروز می‌دهند. علائم رایج کرونای خفیف شامل سرفه خشک، خستگی ملایم، ضعف، درد ملایم مفاصل و قفسه سینه، و از دست دادن حس بویایی و چشایی است. این علائم ممکن است برای هفته‌ها و حتی ماه‌ها در این بیماران پس از بهبودی مشاهده شود.



او افزود: داشتن رژیم غذایی سالم، خواب کافی و توجه ویژه به نکات سلامتی که پزشکان می‌گویند، می‌تواند راهکاری موثر برای تسکین دادن علائم بلند مدت کرونای ملایم باشد. همچنین این افراد باید از جنبه روانی مورد حمایت قرار گیرند.



تحقیقات نشان می‌دهد بسیاری از مواد غذایی مانند میوه ها، سبزیجات، چربی‌های مفید و مواد پروتئینی می‌توانند با کاهش التهاب در بدن، افزایش عملکرد سیستم ایمنی، ارتقای سلامتی و رساندن انرژی مورد نیاز به بدن باعث بهبود روند ریکاوری شود. متخصصان می‌گویند ۹ ماده غذایی مفید وجود دارد که می‌تواند باعث بهبود فرآیند ریکاوری بدن پس از ابتلا به کرونای خفیف شود.



۱- سبزیجات با برگ‌های سبز



سبزیجات دارای برگ‌های سبز مانند کلم پیچ، اسفناج و خانواده سبزی خوردن سرشار از مواد مغذی و ضدالتهاب هستند. مصرف این مواد غذایی می‌تواند باعث بهتر شدن عملکرد سیستم ایمنی بدن شود همچنین فرآیند ترمیم زخم را بهبود ببخشد. از این رو، سبزیجات با برگ‌های سبز بهترین گزینه در فرآیند ریکاوری هستند.



برگ‌های سبز این سبزیجات سرشار از ویتامین C، منگنز، منیزیم، اسید فولیک (ویتامین B ۹) و پروویتامین A است. اسید فولیک هم برای سلامتی سیستم عصبی و خون ضروری است. پروویتامین‌ها نیز به موادی اطلاق می‌شود که در بدن به ویتامین تبدیل می‌شوند. تمامی این موارد برای ارتقای عملکرد سیستم ایمنی و سلامتی عمومی بدن ضروری است.



همچنین سبزیجات سرشار از پلی فنول‌ها هستند. این آنتی اکسیدان به شدت ضد التهاب و حامی سیستم ایمنی بدن محسوب می‌شوند. تحقیقات نشان می‌دهد میزان مشخصی از پلی فنول‌ها مانند آنتی اکسیدان کوارستین که به صورت گسترده در برگ‌های سبز سبزیجات موجود است می‌تواند به کاهش عوامل التهاب زا در بدن کمک کند؛ همچنین وجود ویتامین C برای بهبود زخم ضروری است و سبزیجات با برگ‌های سبز بهترین گزینه برای تامین نیاز بدن به این ویتامین است.



سبزیجات



۲- تخم مرغ



متخصصان می‌گویند هر انسان بالغ به ازای هر یک کیلوگرم از وزن بدن خود نیازمند مصرف ۰/۸ گرم پروتئین در روز است. با این حال، افراد پس از بیماری و عمل جراحی و در فرآیند ریکاوری نیازمند پروتئین بیشتری هستند. مرکز توانبخشی بیماران آمریکا اعلام کرده است انسان‌ها در فرآیند ریکاوری پس از بیماری نیازمند ۱/۵ تا ۲ گرم پروتئین به ازای هر یک کیلوگرم از وزن بدن خود هستند. برای مثال یک فرد که ۶۸ کیلوگرم وزن دارد در فرآیند ریکاوری نیازمند ۱۰۵ تا ۱۳۵ گرم پروتئین است.



تخم مرغ و تخم پرندگانی مانند کبک، غاز و اردک نه تنها بهترین منبع برای تامین پروتئین مورد نیاز بدن است بلکه به دلیل دارا بودن مواد مغذی می‌تواند باعث تقویت سیستم ایمنی بدن و بهبود جراحات شود. یک تخم مرغ ۵۰ گرمی می‌تواند معادل ۶ گرم نیاز بدن به پروتئین روزانه را تامین کند. مصرف تخم مرغ کامل (شامل زرده و سفیده) سرشار از ویتامین A و B ۱۲، روی، آهن و سلنیوم است که همگی نقش مهمی در سیستم ایمنی بدن دارند.



سلنیوم یک عنصر شیمیایی غیرفلزی و کمیاب است و به دلیل آنکه یک آنتی اکسیدان بسیار قوی است می‌تواند از واکنش‌های شیمیایی زیان آور در سلول‌های بدن جلوگیری کند و نیز باعث کاهش التهابات و تقویت سیستم ایمنی شود.



تخم مرغ



۳- ماهی‌ها



ماهی‌ها و به خصوص ماهی‌های چرب مانند سالمون بهترین منبع پروتئین، ویتامین‌های گروه B، سلنیوم، آهن، روی و اسید‌های چرب امگا ۳ هستند. تحقیقات نشان می‌دهد چربی‌های امگا ۳ باعث بهبود جراحات، تقویت سیستم ایمنی بدن و کاهش التهابات بدن در فرآیند ریکاوری می‌شود. مصرف روزانه ۸۵ گرم ماهی چرب سالمون می‌تواند ۷۰ درصد نیاز بدن به سلنیوم را تامین کند.



اگر چه مصرف ماهی‌ها اقدامی بی خطر است، اما بهتر است پس از عمل جراحی یا در فرآیند ریکاوری پس از بیماری درباره مصرف ماهی‌های چرب با پزشک خود مشورت کنید. تحقیقات جدید نشان می‌دهد ماهی‌های چرب باعث شدت خونریزی نمی‌شوند، اما برخی جراحان توصیه می‌کنند فرد پس از عمل جراحی از خوردن ماهی‌های چرب اجتناب کند.



مصرف ماهی



۴- توت‌ها



خانواده توت‌ها (شاه توت، توت فرنگی، بلوبری، تمشک، توت سفید) سرشار از مواد مغذی هستند که می‌تواند در فرآیند ریکاوری بدن به انسان کمک کند. برای مثال توت‌ها به میزان بالایی ویتامین C دارند که می‌تواند علاوه بر تولید کلاژن (یکی از پروتئین‌های فراوان بدن)، فرآیند بهبود جراحات را به صورت همزمان ارتقا بخشند.



خانواده میوه توت همچنین غنی از اکسیدان‌های مختلف هستند که خواص ضد التهاب و ضد ویروس دارد و می‌تواند سیستم ایمنی بدن را ارتقا بخشد.



خواص توت‌ها



۵- آجیل‌ها و دانه‌ها



آجیل‌ها مانند بادام، پیکن (نوعی گردو)، گردو و دانه‌هایی مانند تخمه آفتاب گردان و شاه‌دانه بهترین گزینه برای استفاده در فرآیند ریکاوری هستند. آجیل‌ها و دانه‌ها غنی از پروتئین گیاهی، چربی‌های مفید، ویتامین‌ها و مواد معدنی اند که می‌توانند باعث ارتقای سیستم ایمنی بدن شوند.



همچنین به دلیل سطح بالای روی، ویتامین E، منگنز و منیزیم در آجیل‌ها و دانه ها، می‌توان از آن‌ها برای بهبود جراحات استفاده کرد. ویتامین E یک آنتی اکسیدان خوب است که می‌تواند از سلول‌ها در مقابل صدمات محافظت کند همچنین در سلامت عمومی بدن نقشی حیاتی ایفا می‌کند. برخی مطالعات نشان داده است سطح مشخصی از ویتامین E می‌تواند به طور طبیعی با عوامل بیماری زا مقابله کرده و عملکرد ایمنی سلول‌ها را ارتقا بخشد.



انواع آجیل



۶- گوشت ماکیان



ماکیان یا پرندگان اهلی شامل طیف گسترده‌ای از حیوانات اهلی از جمله مرغ، اردک، غاز و بوقلمون می‌شود. گوشت این پرندگان منبع غنی از آمینو اسید است که نقش مهمی در ترمیم جراحات و بهبود عملکرد سیستم ایمنی بدن دارد.



مرغ و بوقلمون سرشار از دو اسید چرب گلوتامین و آرجنین است که می‌تواند در فرآیند ریکاوری نقش مهمی ایفا کند. گلوتامین می‌تواند از سلول‌ها در زمان‌های پراسترس محافظت کند. آرجنین نیز به فرایند تولید کلاژن کمک کرده و باعث بهبود جراحات می‌شود.



گوشت ماکیان



۷- فرآورده‌های فرعی گوشت



فرآورده‌های فرعی گوشت به محصولات خوراکی گفته می‌شود که شامل گوشت و ماهیچه حیوانات نیست و بیشتر مربوط به اعضای جانبی مانند جگر، قلوه، سیرابی، شش، دست و سر می‌شود و در غذا‌های خاص مانند جغور بغور، کله پاچه و سیرابی قابل مشاهده است.



متخصصان می‌گویند فرآورده‌های فرعی گوشت یکی از مغذی‌ترین منابع غذایی برای مصرف در دوره ریکاوری به شمار می‌رود. این مواد غذایی دارای سطح بالایی از ویتامین A، آهن، روی، ویتامین گروه B و مس هستند که برای تولید کلاژن و بافت‌های پیوندی ضروری است.



ویتامین A برای ایمنی سلول‌ها و جلوگیری از التهاب ضروری است و نقش مهمی در سلامت پوست و بهبودی جراحات ایفا می‌کند، همچنین به دلیل دارا بودن سطح بالای پروتئین، مصرف این مواد غذایی می‌تواند به ارتقای روند ریکاوری فرد پس از بیماری یا عمل جراحی کمک کند.



فرآورده‌های گوشت



۸- سبزیجات صلیبی



سبزیجاتی مانند کلم، کلم بروکلی، گل کلم و جوانه بروکسل در خانواده سبزیجات صلیبی قرار می‌گیرند. این سبزیجات می‌توانند سیستم ایمنی بدن را بهبود بخشند و التهاب در بدن را کاهش دهند. تحقیقات نشان داده است مصرف سبزیجات صلیبی به دلیل دارا بودن سطح بالایی از ویتامین C و B می‌تواند فرآیند ریکاوری بدن پس از بیماری را ارتقا دهد.



سبزیجات صلیبی



۹- سیب زمینی شیرین



زمانی که در حال ریکاوری بدن هستید بکوشید از مواد غذایی دارای کربوهیدرات بالا استفاده کنید. یکی از این مواد غذایی سیب زمینی شیرین است. کربوهیدات موجود در سیب زمینی شیرین نه تنها نیاز بدن به انرژی را تامین می‌کند، بلکه به دلیل دارا بودن آنزیم‌های مختلف می‌تواند به بهبود جراحات کمک کند.



سیب زمینی شیرین دارای خواص ضدالتهابی و همچنین دارای ویتامین‌های مختلف از جمله ویتامین C و مواد معدنی از جمله منگنز است. این مواد در ارتقای روند ریکاوری بدن بسیار ضروری هستند.



متخصصان می‌گویند در کنار داشتن یک رژیم غذایی مناسب، داشتن سبک زندگی استاندارد نیز در روند ریکاوری از اهمیت بالایی برخوردار است. افراد پس از بیماری و جراحی باید حتماً به میزان کافی استراحت کنند تا بدن بتواند جراحات وارد شده را ترمیم کند. تحقیقات نشان داده است نداشتن خواب کافی می‌تواند به عملکرد سیستم ایمنی بدن ضربه بزند و باعث توقف فرآیند ریکاوری شود.



سیب زمینی شیرین



یکی دیگر از مواردی که باید در دوره ریکاوری به آن توجه شود مصرف آب کافی است. بدن برای کاهش تب و نیز تامین آب از دست رفته در نتیجه اسهال احتمالی باید به میزان آب کافی دسترسی داشته باشد همچنین در فرآیند ترمیم جراحات بدن، فرد به آب بیشتری نیاز دارد.



بهتر است فرد در دوره ریکاوری از استعمال دخانیات شدیداً اجتناب کند، زیرا این مورد می‌تواند فرآیند ریکاوری را متوقف کرده و حتی جراحات را تشدید کنند.



