بهترین و بدترین فیلم های سال ترسناک ۲۰۲۰

برای رابرت زمکیس معروف و خلاق چه اتفاقی افتاده است؟ مردی که کارگردانی برخی از بهترین فیلم‌های کلاسیک را ساخته یک دهه اخیر را در یک برزخ سینمایی به سر برده با فیلم‌هایی که جلوه‌های ویژه بسیار خوبی دارند ما داستان و روایت چندانی جذابی در آن‌ها وجود ندارد. برای تازه‌ترین شکست خود، زمکیس به سراغ رمانی از رولد دال رفته و یک فیلم زیبا، اما بی محتوا و بدون اوج و فرود به نام The Witches ساخته است. ظاهراً زمکیس آن قدر مشغول نظارت بر بخش جلوه‌های ویژه بوده که فراموش کرده وقت کافی به بررسی و نظارت بر بازی بازیگرانش داشته باشد، بازیگران بزرگی مانند آن هاتاوی، اوکتاویا اسپنسر و استنلی توچی.۱- The Very Excellent Mr Dundee

در اولین ساعت از فیلم The Very Excellent Mr Dundee، بسیاری دوست دارند سینما را ترک کنند، اما وقتی متوجه می‌شوند که سینما در واقع همان خانه آن هاست و به خاطر شیوع کرونا امکان خروج از خانه را ندارند ترجیح می‌دهند به تماشای فیلم کسالت بار خود ادامه دهند. در این فیلم پل هوگان نقش خود را بازی می‌کند که هر بار در قالب یک هویت تازه فرو رفته و هر هویت یک مشکل و دردسر برای او ایجاد می‌کند. به نظر می‌رسد که سازندگان این فیلم خواسته اند فیلمی با عنوان واقعی Curb Your Own Crocodile Dundee بسازند، اما درک نکرده اند که هوگان علیرغم جذابیت هایش نمی‌تواند لری دیوید باشد. در حالی که فکر می‌کنید سناریو ضعیف، بازی‌های ضعیف و کارگردانی ضعیف برای این فاجعه سینمایی کافی است، باید گفت که شاهد حضور‌های کوتاهی از الیویا نیوتن جان، شوی چیس و جان کلیس هستیم که بر فاجعه فیلم می‌افزاید. مشخص نیست که چرا این شخصیت‌ها در فیلم هستند و هیچ چیزی در این فیلم سر جای خودش نیست.بهترین فیلم‌های سال ۲۰۲۰،۵-Deerskinاین فیلم به کشتن و شکار معنا‌های تازه‌ای می‌بخشد. کوئنتین دوپیو در فیلم Deerskin بر روی شخصیت خورخس و کاپشن صد درصد ساخته شده از پوست گوزن او تمرکز دارد. این فیلم یک کمدی ولنگارانه است در مورد یک مرد میانسال که به شدت شیفته کاپشن چرمی خود است. ژان دوژاردین که بیشتر به خاطر فیلم برنده جایزه اسکار The Artist شناخته می‌شود نقش اول فیلم را بازی می‌کند و آدل هینل که اخیراً در یک بازی ماندگار در فیلم Portrait of a Lady on Fire حضور داشت نیز دیگر نقش اصلی فیلم را بر عهده دارد. این دو با هم یک روایت عجیب و غریب از خود بزرگ بینی، مصرف گرایی و وسواس فکری را به تصویر می‌کشند که نقدی هوشمندانه و تیز بر اعتماد به نفس شکننده مردانه و قهرمانی توخالی بسیاری از فیملسازان مستقل است.۴- Mankفیلم Mank به عنوان یک پروژه شخصی از دیوید فینچر و بر اساس سناریویی که توسط پدرش در اوایل دهه ۱۹۹۰ نوشته شده، یک نقب عمیق به تاریخ غنی هالیوود است. این فیلم که به صورت سیاه و سفید فیلمبرداری شده، در واقع تاریخ هالیوود در دهه ۱۹۳۰ را از دریچه نگاه هرمان جی مانکیویژ، فیلمنامه نویس مشهور، روایت می‌کند که نقش او را گری اولدمن بازی می‌کند. چگونگی خلق فیلمنامه فیلم Citizen Kane در مرکز داستان فیلم قرار دارد که به بررسی ضمیر و عجیب و غریب بودن شخصیت‌های خلاق هالیوود می‌پردازد. فیلم Mank به بررسی اتفاقاتی می‌پردازد که بر روی داستان همشهری کین تاثیرگذار بوده و درگیری‌های هنری نویسنده با اروسن ولز بر سر اینکه چه کسی نویسنده سناریو نهایی است. آماندا سیفرید در فیلم به زیبایی هر چه تمام‌تر نقش شخصیت مکمل فیلم را بازی می‌کند، اما درخشش اصلی فیلم مربوط به گری اولدمن است که به خوبی توانست شخصیت خلاق، اما آشفته مانک را به تصویر بکشد.۳-Babyteethاولین تجربه کارگردانی شنون مورفی یک تصویرسازی احساسی و تکان دهنده از بحران در یک خانواده جوان است که با نامزدی در ۷ بخش در AACTA awards همراه شده است. داستان فیلم در مرود میلا است، یک نوجوان دارای بیماری حاد که عاشق مردی به نام موسی می‌شود. در حالی که خانواده اش با این رابطه موافق نیستند، میلا خیلی زود انگیزه‌ای جدید برای زندگی پیدا می‌کند. بازی الیزا اسکانلن در نقش اصلی فیلم یک نقش ستاره ساز است و توبی والاس تازه وارد نیز به خوبی نقش مقابل او را بازی کرده است در حالی که اسی دیویس و بن مندلسون نیز بازیگران کهنه کار فیلم هستند. فیلم Babyteeth نگاهی تازه و پرجزییات به موضوعاتی مانند بلوغ، مرگ، اعتیاد، وابستگی و بیماری ذهنی دارد که با رویکردی بیدار کننده و تاریک روایت شده است.۲- Da ۵ Bloodsپس از فیلم برنده اسکار BlacKKKlansman، اسپایک لی به سراغ فیلم Da ۵ Bloods رفته است که به بررسی نژادپرستی سیستماتیک و باقیمانده ترومای پس از حادثه می‌پردازد. داستان فیلم لی در مورد ۴ کهنه سرباز سیاه پوست است که برای پیدا کردن باقیمانده جنازه فرمانده خود و یک گنج پنهان به ویتنام باز می‌گردند. این فیلم حاوی یکی از آخرین بازی‌های چادویک بوزمن است که در سال ۲۰۰۲ به شکل ناگهانی در اثر ابتلا به سرطان درگذشت. این فیلم ژانر‌های مختلفی را شامل می‌شود و از تصاویر واقعی و دوربین‌های مختلف برای پیشبرد داستان و نقدی آگاهی بخش در مورد ژانر جنگی استفاده می‌کند. فیلم اسپایک لی بسیار تکان دهنده، جذاب و زیبا است که می‌تواند جایزه سینمایی بزرگ دیگری برای کارگردان در پی داشته باشد.۱- First Cow