ایران به AFC درخواست میزبانی داد

به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، فدراسیون فوتبال ایران به منظور میزبانی دیدار‌های باقیمانده انتخابی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر، درخواست خود را به کنفدراسیون فوتبال آسیا ارسال کرد.



تیم ملی فوتبال ایران در گروه C انتخابی جام جهانی ۲۰۲۲ در منطقه آسیا با تیم‌های عراق، بحرین، هنگ‌کنگ و کامبوج هم‌گروه است. بر همین اساس فدراسیون فوتبال ایران با ارسال نامه‌ای به کنفدراسیون فوتبال آسیا، درخواست میزبانی در گروه C را ارسال کرد.



با توجه به اینکه تا هفته آتی فرصت ارسال فرم‌های درخواست میزبانی دیدار‌های باقیمانده انتخابی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر در گروه C و دیگر گروه‌ها وجود دارد، فدراسیون فوتبال ایران امروز ۱۳ اسفند ماه آمادگی خود در گروه C در بالاترین سطح پروتکل‌های بهداشتی، امکانات سخت افزاری و نرم افزاری اعلام کرد.



قرار است مسابقات انتخابی جام جهانی ۲۰۲۲ و انتخابی جام ملت‌های ۲۰۲۳ آسیا خردادماه ۱۴۰۰ به صورت متمرکز در یک کشور برگزار شود. ایران در حال حاضر با ۶ امتیاز بعد از عراق و بحرین در رده سوم گروه C قرار دارد.