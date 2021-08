کمیته برگزیننده این جایزه برای سال ۲۰۲۱ میلادی در طی دوره ١٠ ساله ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰، مقاله Tight bounds for Lp samplers, finding duplicate in streams and related problems تالیف دکتر حسین جوهری، عضو هیات علمی گروه علوم کامپیوتر و آمار دانشکده ریاضی و همکاران ایشان «مرت ساگلَم» از گوگل و «گابورتاردش» از موسسه ریاضی آلفرد رِینی را به عنوان برنده این جایزه برای سال ۲۰۲۱ برگزیدند.

دکتر حسین جوهری، مقاله ای به نمایندگی از همکاران خود در کنفرانس PODS ۲۰۲۱ که در ۲۲ ماه ژوئن در چین برگزار شد، ارائه کرده است.

«جایزه آزمون زمان» هر سال به یک مقاله چاپ شده در مجموعه مقالات کنفرانس‌های سالانه PODS که طی ١٠ سال پس از انتشار آن، بیشترین تأثیر را بر پژوهش، روش شناسی و انتقال نتایج نظری به حوزه عملی داشته است، اعطاء می‌شود.



کنفرانس (Principles Of Database Systems) PODS، یکی از گردهمایی‌های سالانه «انجمن ماشین‌های محاسب» ACM در حوزه‌های مختلف علوم ریاضی و علوم کامپیوتر نظری شامل منطق محاسباتی، مدل‌های متناهی، نظریه پیچیدگی، طراحی و آنالیز الگوریتم ها، ساختار داده‌ها و ... است.