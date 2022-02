تایید اثرگذاری ۱۰۰ درصدی واکسن برکت بر امیکرون

نشریه علمی «بیو ار کایو» از تاثیر ۱۰۰ درصدی واکسن جدید برکت در مقابله با سویه امیکرون خبر داده و اذعان داشته است؛ گروه دارویی برکت با رصد یافته‌های علمی و مشورت با متخصصان این حوزه، توانسته تولید واکسن اختصاصی امیکرون را یک ماه پس از شناسایی این ویروس در کشور به نتیجه رسانده و مطالعه واکسن بروز شده را روی مدل حیوانی اجرا کند. نتایج اولیه این مطالعات نشان‌دهنده خنثی سازی ۱۰۰٪ سویه امیکرون توسط واکسن جدید و بی‌خطری آن در مطالعات حیوانی است.



این شرکت با توجه به سرعت بی‌سابقه انتشار امیکرون در سطح جامعه و نیز نتایج امیدوارکننده مطالعات حیوانی، تولید انبوه واکسن مختص این سویه را شروع کرده است. همچنین، پروتکل پیشنهادی اجرای مطالعه بالینی واکسن جهت تصمیم‌گیری به سازمان غذا و دارو و کمیته اخلاق ارائه شده است.



ظهور سویه امیکرون و انتشار گزارشات علمی مبنی بر فرار این سویه از آنتی بادی‌های تولید شده توسط واکسن‌های فعلی و کاهش تاثیر گذاری آن‌ها، نگرانی‌های عمده‌ای ایجاد کرده است. همچنین، سازمان بهداشت جهانی در دی ماه، ضمن انتشار اطلاعیه‌ای سیاست تکرار دوز‌های بوستر را رویکرد پایداری ندانسته و تولیدکنندگان واکسن را به بروزرسانی واکسن‌ها متناسب با سویه‌های غالب توصیه کرده است.



چکیده گزارش نشریه علمی «بیو ار کایو»



برکت؛ کاندید واکسن اختصاصی امیکرون، آنتی‌بادی‌های خنثی‌کننده قوی در مدل‌های حیوانی ایجاد می‌کند



سویه B.۱.۱.۵۲۹ (امیکرون) از ویروس SARS-CoV-۲ به دلیل جهش‌های ژنتیکی متعدد، مصونیت افراد واکسینه شده در برابر این ویروس را کاهش داده است.



به گفته سازمان جهانی بهداشت، بعید است که استراتژی واکسیناسیون بر مبنای تکرار دز‌های یادآور، یک روش پایدار برای جلوگیری از این پاندمی باشد. هدف این گزارش بررسی ایمنی و کارکرد آنتی بادی‌های خنثی‌کننده یک کاندیدای واکسن کووید ۱۹ مبتنی بر سویه امیکرون موسوم به BIV ۱-CovIran Plus در مدل‌های حیوانی موش و خوک است.



سویه امیکرون پس از جداسازی و بررسی خصوصیات، وارد فرایند غیرفعال‌سازی شیمیایی و خالص‌سازی قرار گرفت و با استفاده از اجونت الوم (alum adjuvant) فرموله شد. سپس یک دز کامل انسانی از واکسن BIV ۱-CovIran Plus به شکم پنج موش ماده و دو خوکچه هندی تزریق شد تا واکنش‌های سمی احتمالی ارزیابی شده و بررسی‌های پاتولوژیک انجام شود.



به منظور ارزیابی توان واکسن، چهار گروه ده‌تایی از موش‌ها در بازه‌های زمانی هفت یا ۱۴ روزه، دو دز از واکسن BIV ۱-CovIran Plus یا محلول نمک فسفات با خاصیت بافری را دریافت کردند. هفت روز پس از تزریق دوم، آزمایشات مرسوم خنثی‌سازی ویروس روی سرم به دست آمده از موش‌های واکسینه شده، انجام گرفت. اما هیچ گونه شواهدی از علایم بالینی غیرطبیعی ماکروسکوپیک یا میکروسکوپیک بافت در مدل‌های حیوانی به دست نیامد.



در تمام نمونه‌های به دست آمده از گروهی که دو دز واکسن BIV ۱-CovIran Plus را در فاصله هفت روز دریافت کردند، سرم با غلظت بیشتر از ۳۲/۱ برابر توانایی خنثی‌سازی سویه امیکرون را داشت. همچنین در تمام نمونه‌های به دست آمده از گروهی که دو دز از واکسن را در فاصله ۱۴ روز دریافت کردند، سرم با غلظت بیش از ۶۴/۱ برابر سویه امیکرون را خنثی کرد.



علاوه بر این ۶۰ درصد نمونه‌ها در این گروه قابلیت خنثی سازی امیکرون را با غلظت ۱۲۸/۱ برابر داشتند. در تمام نمونه‌های گروه کنترل، شکل‌گیری CPE مورد مشاهده قرار گرفت و هیچ‌گونه فعالیت خنثی‌سازی در هیچ غلظتی مشاهده نشد. مدل‌های حیوانی به خوبی توانستند BIV ۱-CovIran Plus را تحمل کنند و هیچ‌گونه نگرانی ایمنی در مورد آن‌ها ایجاد نشد. علاوه بر این کاندیدای واکسن خنثی‌سازی محافظتی در برابر سویه امیکرون ایجاد کرد.



گزارش‌های بعدی بر استفاده از واکسن به‌روز شده به عنوان دز یادآور و توانایی کاندیدای واکسن در نابودسازی گونه‌های دیگر SARS-CoV-۲ متمرکز خواهد بود.